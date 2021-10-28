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Франция оштрафовала британские лодки из-за обострения рыболовного спора

Киев • УНН

 • 11239 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Французские власти оштрафовали два британских рыболовных судна и оставили одно в порту на ночь в четверг на фоне обострения спора по поводу лицензий на рыбный промысел, усиливший напряженность после выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press и Reuters.

Франция оштрафовала британские лодки из-за обострения рыболовного спора

Детали

Правительство Великобритании предупредило Францию, что оно "отомстит", если французские официальные лица выполнят свои угрозы, сделанные поздно в среду, и заблокируют британские суда во французских портах и усилят проверки британских лодок.

Франция также предположила, что может ограничить поставки энергии на Нормандские острова, зависимые от Британской короны, расположенные у побережья Франции.

"Мы считаем, что это разочарование и несоответствие, а не то, что мы ожидаем от близкого союзника и партнера, - сообщил министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис. - Меры... кажутся несовместимыми с соглашением о торговле и сотрудничестве или более широким международным правом, и если они будут реализованы, то будут встречены надлежащим и взвешенным ответом".

Реакция Великобритании

В четверг Великобритания осудила захват Францией британского рыболовного судна в водах Франции и предупредила Париж от дальнейших ответных мер в обострившемся споре по поводу прав на рыбалку.

Министр французских морей Анник Жирардин сообщила, что судно было задержано ночью во время проверок в северном порту Гавра, поскольку ему не разрешили ловить рыбу во французских территориальных водах. Второй британский катер получил устное предупреждение.

"Это не война, это борьба", – сказала Жирардин радио RTL.

Европейская комиссия, заявила, что приняла к сведению заявления Великобритании и Франции и продолжит обсуждение со странами в ближайшие дни, "чтобы решить этот вопрос как можно быстрее".

Дополнение

С тех пор как Великобритания покинула экономическую зону ЕС в начале года, отношения между Лондоном и Парижем стали обостряться.

Франция опротестовала решение Великобритании и Нормандского острова Джерси отказать десяткам французских рыболовных судов в лицензиях на работу в их территориальных водах. Франция заявляет, что ограничения противоречат соглашению после Brexit, которое британское правительство подписало при выходе из ЕС.

Остров Джерси, который находится всего в 22 км от французского побережья, является зависимой территорией Британской короны за пределами Великобритании. Таким образом, он имеет свои полномочия относительно того, кому разрешено ловить рыбу в его территориальных водах. Он предоставил лицензии на основе своей интерпретации торгового соглашения между Великобританией и ЕС и обвинил Францию в непропорциональных действиях.

Британские рыболовные угодья являются одними из самых богатых в зоне Северо-Восточной Атлантики, где вылавливается большая часть рыбы Европейского Союза.

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