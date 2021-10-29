Франция введет санкции против Великобритании из-за спора о рыболовстве

Детали

Согласно торговому соглашению Brexit, которое вступило в силу 1 января 2020 года, рыбаки с ЕС по-прежнему имеют некоторые права на лов рыбы в водах Великобритании в рамках переходного периода до 2026 года.

"Когда стороны подписывают соглашение в рамках Brexit, его необходимо придерживаться. Наше терпение заканчивается. При таких обстоятельствах мы планируем объявить ряд мер, некоторые из которых вступят в силу в следующий вторник (2 ноября). Еще один пакет мер может вступить в силу через неделю... мы хотим, чтобы сделки соблюдались и чтобы наши рыбаки могли работать в соответствии с положениями, согласованными в рамках этого соглашения с Великобританией", - сказал Атталь на брифинге.

В начале октября премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал Еврокомиссию строго контролировать соблюдение взятых на себя Великобританией обязательств по выдаче лицензий и не исключил пересмотр двустороннего сотрудничества с Лондоном в различных сферах в случае несоблюдения договоренностей.

Добавим

В конце сентября министерство окружающей среды Великобритании сообщило, что 1 700 судов из ЕС получили лицензии на лов рыбы в водах Великобритании, из которых 117 было выдано судам из ЕС для ведения промысла в зоне 6-12 морских миль. Французским рыбакам министерство выдало только 12 лицензий, рассмотрев 47 заявок.

В четверг Великобритания осудила захват Францией британского судна в водах Франции и предупредила Париж от дальнейших ответных действий в быстро обостряющемся споре по поводу прав на рыбалку.