Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Ця заява звучить на фоні нового військового постачання Україні від французької сторони, передає УНН.
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Під час звернення Президент повідомив, що Україна отримає більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва. За його словами, цими поставками "Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень".
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"Саме перед новим “Рамштайном” такий сигнал надзвичайно актуальний. Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей", — сказав Зеленський.
Нагадаємо
Учора, 4 січня, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нову військову допомогу Україні у вигляді танків на колесах AMX-10 та бронетранспортери Bastion. Вони будуть викуплені з фонду на 200 мільйонів євро, створеного урядом Парижа для придбання Україною військової техніки.
Додамо
Президент США Джо Байден заявив, що розглядається відправка бойових машин Bradley в Україну, аби допомогти українцям у боротьбі з російським вторгненням.
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