Детали

Во время обращения Президент сообщил, что Украина получит больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. По его словам, этими поставками “Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень”.

Цитата

“Именно перед новым „Рамштайном“ такой сигнал чрезвычайно актуален. Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из тех оборонных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца — это как раз одна из таких ключевых возможностей”, — сказал Зеленский.

Напомним

Вчера, 4 января, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новой военной помощи Украине в виде танков на колесах AMX-10 и бронетранспортеров Bastion. Они будут выкуплены из фонда в 200 миллионов евро, созданного правительством Парижа для приобретения Украиной военной техники.

Добавим

Президент США Джо Байден заявил, что рассматривается отправка боевых машин Bradley в Украину, чтобы помочь украинцам в борьбе с российским вторжением.