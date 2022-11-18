Франція відмовляється приймати десятки мігрантів, врятованих у Середземному морі

Протистояння відродило дебати про імміграцію до ЄС та посилило напруженість між Францією та новим ультраправим урядом Італії на чолі з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні.

Деталі

Після кількох днів благань про дозвіл пришвартуватися в Італії, Ocean Viking та його 234 врятованих мігранта висадилися у французькому порту Тулон, що французький уряд назвав «винятковим» рішенням.

Близько 40 неповнолітніх було поміщено під соціальну опіку, а 189 дорослих було доставлено до центру затримання для оцінки обґрунтованості їх прохань про надання притулку.

З них 123 особи не надали достатніх доказів, що підтверджують їх заяви, і їм було відмовлено у в'їзді.

Інші 66 буде передано 11 іншим країнам ЄС, включаючи Німеччину, Фінляндію та Португалію, які погодилися прийняти їх у рамках добровільної схеми, яку Італія хоче зробити обов'язковою для всіх членів ЄС.

Представник французького президента, який побажав залишитися неназваним, назвав відмову Італії «брудним трюком» напередодні кризової зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Брюсселі наступного тижня.

Доповнення

Згідно з міжнародним морським правом, судам, що зазнають лиха, має бути надано доступ до найближчого порту, а це означає, що Італія отримує набагато більшу частку мігрантів, врятованих при спробі перетнути кордон із Північної Африки, ніж її сусіди з ЄС.

Уряд Мелоні заявляє, що цього року він уже прийняв 90 000 мігрантів, і заявив, що його відмова допомогти Ocean Viking стала сигналом для ЄС про те, що йому потрібна нова система розподілу тягаря для розподілу мігрантів по блоку.

Франція вже призупинила план прийому 3500 біженців, які зараз перебувають в Італії, а міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін попередив Рим про «кілька наслідків для наших двосторонніх відносин».