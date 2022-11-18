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Франция отказывается принимать десятки мигрантов, спасенных в Средиземном море

Франция отказывается принимать десятки мигрантов, спасенных в Средиземном море

Киев • УНН

 • 379092 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерство внутренних дел заявило в пятницу, что большинству взрослых мигрантов, спасенных неправительственной организацией Ocean Viking в Средиземном море, было отказано во въезде во Францию. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Противостояние возродило дебаты об иммиграции в ЕС и усилило напряженность между Францией и новым ультраправым правительством Италии во главе с премьер-министром Джорджией Мелони.

Детали

После нескольких дней прошении о разрешении пришвартоваться в Италии, Ocean Viking и его 234 спасенных мигранта высадились во французском порту Тулон, что французское правительство назвал «исключительным» решением.

Около 40 несовершеннолетних были помещены под социальную опеку, а 189 взрослых были доставлены в центр задержания для оценки обоснованности их просьб о предоставлении убежища.

Из них 123 человека не предоставили достаточных доказательств, подтверждающих их заявления, и им было отказано во въезде.

Остальные 66 будут переданы 11 другим странам ЕС, включая Германию, Финляндию и Португалию, которые согласились принять их в рамках добровольной схемы, которую Италия хочет сделать обязательной для всех членов ЕС.

Представитель французского президента, пожелавший остаться неназванным, назвал отказ Италии «грязным трюком» накануне кризисной встречи министров внутренних дел ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

Дополнение

Согласно международному морскому праву, судам, терпящим бедствие, должен быть предоставлен доступ в ближайший порт, а это означает, что Италия получает гораздо большую долю мигрантов, спасенных при попытке пересечь границу из Северной Африки, чем ее соседи с ЕС.

Правительство Мелони заявляет, что в этом году оно уже приняло 90 000 мигрантов, и заявило, что его отказ помочь Ocean Viking стал сигналом для ЕС о том, что ему нужна новая система распределения бремени для распределения мигрантов по блоку.

Франция уже приостановила план приема 3500 беженцев, находящихся сейчас в Италии, а министр внутренних дел Жеральд Дарманин предупредил Рим о «нескольких последствиях для наших двусторонних отношений».

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