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Франція та Німеччина закликали Італію відкрити морські порти для мігрантів

Франція та Німеччина закликали Італію відкрити морські порти для мігрантів

Київ • УНН

 • 266272 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Франція та Німеччина просять новий ультраправий уряд Італії надати безпечні порти майже 1000 осіб, врятованих гуманітарними групами у центральному Середземномор'ї, деякі з яких застрягли у морі на понад два тижні. Про це УНН пише посилаючись на АР.

Деталі

Гуманітарні групи, які доглядають врятованих мігрантів на трьох кораблях у центральному Середземномор'ї, б'ють на сполох з приводу погіршення умов, у тому числі людей, які сплять на підлозі на холоді і поширюють лихоманку.

Новий міністр внутрішніх справ Італії Маттео Піантедосі заявив, що неурядові групи порушили процедуру, не скоординувавши свої рятувальні операції, що заклало основу для закриття портів в Італії.

Позиція Італії фактично заблокувала в морі три благодійні рятувальні катери. Це нагадує політику Італії при колишньому міністрі внутрішніх справ Маттео Сальвіні, який тепер відповідає за порти як міністр інфраструктури.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін заявив у п'ятницю, що міжнародне право ясно дає зрозуміти, що Італія, як найближчий порт, має пропустити корабель. Він згадав судно Ocean Viking під норвезьким прапором із 234 пасажирами на борту, яким керує група SOS Mediterranee, одна із штаб-квартир якої знаходиться у Франції.

«Ми не сумніваємося, що Італія прийме корабель… що Італія поважатиме міжнародне право», - сказав він французькому телеканалу BFM TV.

Дарманін сказав, що Франція та Німеччина заявили Італії, що вони обидві готові прийняти частину мігрантів, щоб Італія не «несла тягар наодинці».

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило у четвер, що воно попросило Італію швидко втрутитися, щоб допомогти тим, хто перебуває на борту лайнера Humanitarian 1 під німецьким прапором, на борту якого 179 людей. Наразі судно знаходиться на схід від Сицилії, на ньому перебувають 100 неповнолітніх без супроводу, а також 7-місячна дитина, повідомила благодійна організація SOS Humanity, яка управляє судном.

«Вони продовжують зазнавати впливу стихії, змушені проводити холодні ночі на палубі. Проте вони сплять на підлозі, тоді як вітер і хвилі посилюються», - сказав представник.

Також у морі знаходиться судно організації «Лікарі без кордонів» Geo Barents під прапором Норвегії, на борту якого перебувають 572 особи, у тому числі 60 неповнолітніх без супроводу, а також сім'ї з дітьми та люди похилого віку.

За даними агентства ООН у справах біженців, прибережні держави зобов'язані приймати людей з рятувальних кораблів «якнайшвидше», а уряди мають співпрацювати, щоб забезпечити безпечне місце для тих, хто вижив.

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