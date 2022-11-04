Франция и Германия призвали Италию открыть морские порты для мигрантов

Детали

Гуманитарные группы, ухаживающие за спасенными мигрантами на трех кораблях в центральном Средиземноморье, бьют тревогу по поводу ухудшения условий, в том числе людей, спящих на полу на холоде и распространяющих лихорадку.

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедоси заявил, что неправительственные группы нарушили процедуру, не скоординировав свои спасательные операции, что заложило основу для закрытия портов в Италии.

Позиция Италии фактически заблокировала в море три благотворительных спасательных катера. Это напоминает политику Италии при бывшем министре внутренних дел Маттео Сальвини, который теперь отвечает за порты как министр инфраструктуры.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил в пятницу, что международное право ясно дает понять, что Италия как ближайший порт должен пропустить корабль. Он упомянул судно Ocean Viking под норвежским флагом с 234 пассажирами на борту, которым управляет группа SOS Mediterranee, одна из штаб-квартир которой находится во Франции.

«Мы не сомневаемся, что Италия примет корабль… что Италия будет уважать международное право», – сказал он французскому телеканалу BFM TV.

Дарманин сказал, что Франция и Германия заявили Италии, что они обе готовы принять часть мигрантов, чтобы Италия не «несла бремя наедине».

Министерство иностранных дел Германии заявило в четверг, что оно попросило Италию быстро вмешаться, чтобы помочь находящимся на борту лайнера Humanitarian 1 под немецким флагом, на борту которого 179 человек. В настоящее время судно находится восточнее Сицилии, на нем находятся 100 несовершеннолетних без сопровождения, а также 7-месячный ребенок, сообщила благотворительная организация SOS Humanity, управляющая судном.

«Они продолжают испытывать влияние стихии, вынуждены проводить холодные ночи на палубе. Однако они спят на полу, в то время как ветер и волны усиливаются», - сказал представитель.

Также в море находится судно организации «Врачи без границ» Geo Barents под флагом Норвегии, на борту которого находятся 572 человека, в том числе 60 несовершеннолетних без сопровождения, а также семьи с детьми и пожилые люди.

По данным агентства ООН по делам беженцев, прибрежные государства обязаны принимать людей из спасательных кораблей «как можно быстрее», а правительства должны сотрудничать, чтобы обеспечить безопасное место для выживших.