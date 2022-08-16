Франція та Німеччина керують ЄС як "олігархія" - прем'єр-міністр Польщі

Цитата

"Багато європейських лідерів дозволили володимиру путіну спокусити себе. Зараз вони шоковані", — написав Матеуш Моравецький у статті для французької газети Le Monde.

"Повернення російського імперіалізму не повинно стати для нас несподіванкою", - сказав він.

Деталі

З того часу, як у лютому росія вторглася в Україну, Польща була в перших рядах засудження Москви, закликаючи до максимально жорстких санкцій ЄС та масових постачань зброї Києву.

"Європа опинилася у своєму нинішньому становищі не тому, що вона недостатньо інтегрована, а тому, що вона відмовилася почути правду", - сказав він.

Моравецький сказав, що ЄС не прислухався до попереджень його країни про росії, які вказували на "більшу проблему" у блоці.

“На папері всі держави-члени рівні. Але політична реальність показує, що вага німецьких та французьких голосів є домінуючою. Ми маємо справу з формальною демократією, але де-факто олігархією, де влада перебуває в руках найсильніших" - додав Моравецький.

Контекст

Раніше Моравецький критикував членів ЄС, які погодилися імпортувати великі обсяги російського газу, а тепер намагаються створити запаси енергії на зиму.

Зокрема, натякаючи на Німеччину, він сказав у травні каналу Euronews: "Вони були недалекоглядні, бо не могли уявити, що станеться із цією залежністю. І путін використав це як шантаж щодо решти Європейського Союзу".

Тим часом Варшава також перебуває у сварці з Брюсселем через фонди відновлення після коронавірусу, які Європейський Союз заблокував через побоювання, що польське законодавство підриває верховенство закону в країні.

У травні Польща оголосила, що завершила переговори з Брюсселем щодо заблокованих коштів, заявивши, що очікує отримати близько 35 мільярдів євро (35,7 мільярда доларів) протягом кількох місяців.