Франция и Германия руководят ЕС как "олигархия" – премьер-министр Польши

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"Многие европейские лидеры позволили владимиру путину соблазнить себя. Сейчас они шокированы", — написал Матеуш Моравецкий в статье для французской газеты Le Monde.

"Возвращение российского империализма не должно стать для нас неожиданностью", – сказал он.

Детали

С тех пор как в феврале россия вторглась в Украину, Польша была в первых рядах осуждения Москвы, призывая к максимально жестким санкциям ЕС и массовым поставкам оружия Киеву.

"Европа оказалась в своем нынешнем положении не потому, что она недостаточно интегрирована, а потому, что она отказалась услышать правду", – сказал он.

Моравецкий сказал, что ЕС не прислушался к предупреждениям его страны о россии, указывающих на "большую проблему" в блоке.

“На бумаге все государства-члены равны. Но политическая реальность показывает, что вес немецких и французских голосов является доминирующим. Мы имеем дело с формальной демократией, но де-факто олигархией, где власть находится в руках сильнейших" – добавил Моравецкий.

Контекст

Ранее Моравецкий критиковал членов ЕС, согласившихся импортировать большие объемы российского газа, а теперь пытаются создать запасы энергии на зиму.

В частности, намекая на Германию, он сказал в мае каналу Euronews: "Они были недальновидны, потому что не могли представить, что произойдет с этой зависимостью. И путин использовал это как шантаж по отношению к остальному Европейскому Союзу".

Тем временем Варшава также находится в ссоре с Брюсселем из-за фондов восстановления после коронавируса, которые Европейский Союз заблокировал из-за опасений, что польское законодательство подрывает верховенство закона в стране.

В мае Польша объявила, что завершила переговоры с Брюсселем по заблокированным средствам, заявив, что ожидает получить около 35 миллиардов евро (35,7 миллиарда долларов) в течение нескольких месяцев.