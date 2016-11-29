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Франція скликає екстрене засідання Радбезу ООН через Алеппо

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Через складну ситуацію в охопленому боями східному сирійському місті Алеппо Франція скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Франція скликає екстрене засідання Радбезу ООН через Алеппо

"Більш ніж будь-коли потрібно негайно вжити заходів, щоб покласти край бойовим діям і дозволити безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги", - зазначається в заяві міністра закордонних справ Франції Жана-Марка Еро.

Сирійська урядова армія станом на 28 листопада відбила у сирійських повстанців близько третини контрольованої ними території у східній частині міста. Війська сирійського президента Башара Асада близько двох тижнів тому почали масштабний наступ на східну частину Алеппо, щоб взяти місто під повний контроль.

З огляду на ескалацію в Алеппо, німецький уряд напередодні закликав владу Сирії до встановлення гуманітарної паузи. Заклик адресований не лише до сирійської влади, але й до її союзників, зокрема, Росії та Ірану.

Нагадаємо, Берлін на зустрічі в Мінську 29 листопада збирається обговорити з російською стороною Сирію і можливість гуманітарного перемир'я в Алеппо.

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