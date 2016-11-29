Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за Алеппо

"Более чем когда-либо нужно немедленно принять меры, чтобы положить конец боевым действиям и позволить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи", - отмечается в заявлении министра иностранных дел Франции Жана-Марка Эро.

Сирийская правительственная армия по состоянию на 28 ноября отбила у сирийских повстанцев около трети контролируемой ими территории в восточной части города. Войска сирийского президента Башара Асада около двух недель назад начали масштабное наступление на восточную часть Алеппо, чтобы взять город под полный контроль.

Учитывая эскалацию в Алеппо, немецкое правительство накануне призвало власти Сирии к установлению гуманитарной паузы. Призыв адресован не только к сирийским властям, но и к ее союзникам, в частности, России и Ирану.

Напомним, Берлин на встрече в Минске 29 ноября собирается обсудить с российской стороной Сирию и возможность гуманитарного перемирия в Алеппо .