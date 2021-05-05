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Франція надала громадянство понад 2 тис. іноземців, які активно боролись із пандемією Covid-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Французький уряд оголосив, що більше 2000 іноземних робітників, робота яких поставила їх на передній план під час пандемії Covid-19, отримали громадянство відповідно до схеми, що прискорює розгляд заяв про набір основних працівників. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.

Деталі

У вересні 2020 року, міністерство внутрішніх справ Франції запросило людей, які "брали активну участь" в боротьбі з Covid-19, подати заявку на прискорену натуралізацію.

З майже 8000 поданих заяв 2 009 осіб отримали громадянство, а решта 6 000 заяв все ще обробляються, повідомила Марлен Скьяппа, молодший міністр з питань громадянства.

"Медичні працівники, прибиральники, працівники по догляду за дітьми, касири: всі вони довели свою відданість нації, і тепер настала черга республіки зробити крок назустріч їм", - йдеться в повідомленні.

Крім того, імміграційним властям було наказано скоротити період проживання, необхідний для отримання громадянства, до двох років зі звичайних п'яти в разі "надання відмінних послуг".

"Більше 2000 осіб, які присвятили себе нам у важкий період, який ми переживаємо, натуралізувалися і тепер є повноправними громадянами Франції.

"Я дуже пишаюся тим, що стала їхнім співвітчизником, і я сама хотіла їх привітати", - сказала міністр, яка зателефонувала деяким з успішних здобувачів, щоб повідомити їм хороші новини.

Додамо

У минулому році близько 112 тисяч іноземців отримали французьке громадянство, в тому числі понад 48 тисяч в результаті натуралізації - на 10% менше, ніж в 2018 році.

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