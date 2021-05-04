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У Бельгії чоловік випадково змістив кордон з Францією

У Бельгії чоловік випадково змістив кордон з Францією

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Бельгійській фермер зрушив камінь, що позначає кордон між Бельгією та Францією, більше ніж на два метри. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Повідомляється, що чоловік ймовірно зустрів камінь підчас роботи на тракторі, і передвинув його на 2,29 м.

"Він збільшив Бельгію, а Францію - зменшив, це погана ідея... Я був щасливий, що моє місто було більше, але мер Бузіні-сюр-Рокне не погодився", - сказав французькому телеканалу TF1 мер бельгійського села Еркленес Девід Лаво.

Він зазначив, що такий крок викликав головний біль між приватними землевласниками, не кажучи вже про сусідні держави.

"Ми повинні зуміти уникнути нової прикордонної війни", - пожартував у відповідь мер сусіднього французької села Орелі Велонек.

Зазначається, що місцеві бельгійські власті планують зв'язатися з фермером і попросити його повернути камінь на місце. Якщо цього не відбудеться, справа може опинитися в міністерстві закордонних справ Бельгії, якому доведеться скликати франко-бельгійську прикордонну комісію, бездіяльну з 1930 року.

Крім того, Лаво зазначив, що фермеру також можуть бути пред'явлені кримінальні звинувачення, якщо він не підкориться.

Доповнення

У Сполучених Штатах жінка випадково закапала собі очі клеєм, вона переплутала флакон з очними краплями з флаконом з клеєм для нігтів.

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