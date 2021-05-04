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В Бельгии мужчина случайно сместил границу с Францией

В Бельгии мужчина случайно сместил границу с Францией

Киев  •  УНН

 • 23138 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Бельгийский фермер сдвинул камень, обозначающий границу между Бельгией и Францией, более чем на два метра. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Сообщается, что мужчина вероятно встретил камень во время работы на тракторе, и передвинул его на 2,29 м.

"Он увеличил Бельгию, а Францию - уменьшил, это плохая идея... Я был счастлив, что мой город был больше, но мэр Бузини-сюр-Рокне не согласился", - сказал французскому телеканалу TF1 мэр бельгийской деревни Еркленес Дэвид Лаво.

Он отметил, что такой шаг вызвал головную боль между частными землевладельцами, не говоря уже о соседних государствах.

"Мы должны суметь избежать новой пограничной войны", - пошутил в ответ мэр соседней французской деревни Орели Велонек.

Отмечается, что местные бельгийские власти планируют связаться с фермером и попросить его вернуть камень на место. Если этого не произойдет, дело может оказаться в министерстве иностранных дел Бельгии, которому придется созвать франко-бельгийскую пограничную комиссию, бездеятельную с 1930 года.

Кроме того, Лаво отметил, что фермеру также могут быть предъявлены уголовные обвинения, если он не подчинится.

Дополнение

В Соединенных Штатах женщина случайно закапала себе глаза клеем, она перепутала флакон с глазными каплями с флаконом с клеем для ногтей.

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