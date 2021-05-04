В Бельгии мужчина случайно сместил границу с Францией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Бельгийский фермер сдвинул камень, обозначающий границу между Бельгией и Францией, более чем на два метра. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Сообщается, что мужчина вероятно встретил камень во время работы на тракторе, и передвинул его на 2,29 м.
"Он увеличил Бельгию, а Францию - уменьшил, это плохая идея... Я был счастлив, что мой город был больше, но мэр Бузини-сюр-Рокне не согласился", - сказал французскому телеканалу TF1 мэр бельгийской деревни Еркленес Дэвид Лаво.
Он отметил, что такой шаг вызвал головную боль между частными землевладельцами, не говоря уже о соседних государствах.
"Мы должны суметь избежать новой пограничной войны", - пошутил в ответ мэр соседней французской деревни Орели Велонек.
Отмечается, что местные бельгийские власти планируют связаться с фермером и попросить его вернуть камень на место. Если этого не произойдет, дело может оказаться в министерстве иностранных дел Бельгии, которому придется созвать франко-бельгийскую пограничную комиссию, бездеятельную с 1930 года.
Кроме того, Лаво отметил, что фермеру также могут быть предъявлены уголовные обвинения, если он не подчинится.
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