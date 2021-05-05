Франция предоставила гражданство более 2 тыс. иностранцев, которые активно боролись с пандемией Covid-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Французское правительство объявило, что более 2000 иностранных рабочих, работа которых поставила их на передний план во время пандемии Covid-19, получили гражданство в соответствии со схемой, что ускоряет рассмотрение заявлений о наборе основных работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.
Детали
В сентябре 2020 года, министерство внутренних дел Франции пригласило людей, которые "принимали активное участие" в борьбе с Covid-19, подать заявку на ускоренную натурализацию.
Из почти 8000 поданных заявлений 2009 человек получили гражданство, а остальные 6000 заявлений все еще обрабатываются, сообщила Марлен Скьяппа, младший министр по вопросам гражданства.
"Медицинские работники, уборщики, работники по уходу за детьми, кассиры: все они доказали свою преданность нации, и теперь настала очередь республики сделать шаг навстречу", - говорится в сообщении.
Кроме того, иммиграционным властям было предписано сократить период проживания, необходимый для получения гражданства, до двух лет из обычных пяти в случае "предоставление отличных услуг".
"Более 2000 человек, которые посвятили себя нам в трудный период, который мы переживаем, натурализовались и теперь являются полноправными гражданами Франции.
"Я очень горжусь тем, что стала их соотечественником, и я сама хотела их поздравить", - сказала министр, которая позвонила некоторым из успешных соискателей, чтобы сообщить им хорошие новости.
Добавим
В прошлом году около 112 тысяч иностранцев получили французское гражданство, в том числе более 48 тысяч в результате натурализации - на 10% меньше, чем в 2018 году.
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