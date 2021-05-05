Франция предоставила гражданство более 2 тыс. иностранцев, которые активно боролись с пандемией Covid-19

КИЕВ. 5 мая. УНН. Французское правительство объявило, что более 2000 иностранных рабочих, работа которых поставила их на передний план во время пандемии Covid-19, получили гражданство в соответствии со схемой, что ускоряет рассмотрение заявлений о наборе основных работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.