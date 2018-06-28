Форвард БК "Басконія" пропустить поєдинок відбору до ЧС-2019 з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Латвійський форвард іспанської “Басконії” Яніс Тімма не допоможе національній збірній у матчах кваліфікації чемпіонату світу проти Швеції (28 червня) та України (1 липня), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Причиною пропуску поєдинків стало народження сина у сім’ї баскетболістів, тому він проведе найближчі дні в родині.
Примітно, що Тімма також не грав у останньому контрольному поєдинку латвійців проти росіян, коли господарі поступилися в Ризі — 71:79.
Окрім того, у матчі проти Росії зазнав пошкодження гравець “Сан-Антоніо Сперс” Дайріс Бертанс. Він пропустив наступні тренування команди. Однак пошкодження незначне. Гравець полетить з командою до Швеції, швидше за все, він зможе зіграти в Києві.
Зауважимо, що 25-річний Тімма у крайньому сезоні виступав за один із топ-клубів Іспанії — “Басконії”. В Євролізі латвієць провів 22 гри в яких набирав у середньо по 7,1 очка, 2,4 підбирання, 1,3 передачі в середньому за 22 хвилини.