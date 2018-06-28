Форвард БК "Баскония" пропустит поединок отбора к ЧМ-2019 с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Латвийский форвард испанской “Басконии” Янис Тимма не поможет национальной сборной в матчах квалификации чемпионата мира против Швеции (28 июня) и Украины (1 июля), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Причиной пропуска поединков стало рождение сына в семье баскетболистов, поэтому он проведет ближайшие дни в семье.
Примечательно, что Тимма также не играл в последнем контрольном поединке латвийцев против русских, когда хозяева уступили в Риге — 71:79.
Кроме того, в матче против России получил повреждение игрок “Сан-Антонио Сперс” Дайрис Бертанс. Он пропустил следующие тренировки команды. Однако повреждения незначительно. Игрок полетит с командой в Швецию, скорее всего, он сможет сыграть в Киеве.
Заметим, что 25-летний Тимма в крайнем сезоне выступал за один из топ-клубов Испании — “Басконии”. В Евролиге латвиец провел 22 игры в которых набирал в средне по 7,1 очка, 2,4 подбора, 1,3 передачи в среднем за 22 минуты.