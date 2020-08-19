"Формула-1" назвала найшвидшого пілота в історії автоперегонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. "Формула-1" в співпраці із "Amazon Web Services" зробила рейтинг найшвидших гонщиків за останні чотири десятиліття, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
На перший рядок потрапив триразовий чемпіон світу бразилець Айртон Сенна, який обійшов рекордсмена за кількістю титулів Міхаеля Шумахера на 0,114 секунди. Трійку замкнув пілот “Мерседеса” Льюїс Хемілтон (+0,275 секунди).
Представник “Ред Булла” Макс Ферстаппен виявився повільнішим за британця на 0,05 с і випередив дворазового чемпіона світу Фернандо Алонсо.
Примітно, що принцип рейтингу складався із зіставлення результатів напарників по команді в кваліфікації на основі технології машинного навчання.
Додамо також, Сенна виступав у “Формулі-1” десять років (1984-94 роки).