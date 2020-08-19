"Формула-1" назвала самого быстрого пилота в истории автогонок
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. "Формула-1" в сотрудничестве с "Amazon Web Services" сделала рейтинг самых быстрых гонщиков за последние четыре десятилетия, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
На первую строчку попал трехкратный чемпион мира бразилец Айртон Сенна, который обошел рекордсмена по количеству титулов Михаэля Шумахера на 0,114 секунды. Тройку замкнул пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон (+0,275 секунды).
Представитель “Ред Булла” Макс Ферстаппен оказался медленнее британца на 0,05 с и опередил двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.
Примечательно, что принцип рейтинга состоял из сопоставления результатов напарников по команде в квалификации на основе технологии машинного обучения.
Добавим также, Сенна выступал в “Формуле-1” десять лет (1984-94 годы).