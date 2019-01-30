Фонд гарантування вкладів розкрив схему махінацій банку "Контракт"

ukru
22 березня, 17:51 • 108837 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 169122 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 142737 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 141822 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 131067 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 118871 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 164180 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 171547 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157540 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 276685 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
5.1 м/с
40 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 112574 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 114759 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 110939 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 112491 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 80555 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 194505 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 276692 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 236095 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 217916 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 182370 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 90941 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 86499 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 100001 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 81699 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 102731 перегляди
Актуальне
Фонд гарантування вкладів розкрив схему махінацій банку "Контракт"

Фонд гарантування вкладів розкрив схему махінацій банку "Контракт"

Київ • УНН

 • 9399 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Перед запровадженням тимчасової адміністрації керівництво банку "Контракт" продало майно банку без фактичного надходження коштів на рахунки та реалізувало схему махінацій з готівкою. Про це повідомляє прес-служба фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.

Національний банк України визнав ПАТ "Контракт" неплатоспроможним 06 жовтня 2015 року через скарги клієнтів юридичних осіб щодо непроведення платежів та викривлення фінансової звітності.

Тимчасова адміністрація продовжувалася протягом двох місяців, а з 11 грудня 2015 року в Банку триває ліквідація. Після запровадження у банку тимчасової адміністрації почались махінації, які здійснювались через зняття готівки у банкоматах.

"Було виявлено, що протягом жовтня 2014 – лютого 2015 значна кількість фізичних осіб регулярно здійснювала операції зі зняття готівки через касу банку "Контракт". Юридичні клієнти банку перераховували гроші на картки фізичних осіб. Всі зазначені особи мали спільні ознаки, зокрема, працювали на посадах, що не передбачають отримання високої заробітної плати (вантажники, офіціанти, медичні сестри, кур’єри тощо), та делегували права розпоряджатися своїми рахунками третім особам. Таких фінансових операцій виявлено на суму 163,66 млн грн", - зазначили у прес-службі.

Крім того, за тиждень до запровадження тимчасової адміністрації колишній голова правління підписав договір про продаж головного офісу банку. Згідно з сфальсифікованим звітом про оцінку будівлі сума продажу становила 45,4 млн грн, у той час, як реальна ринкова вартість є майже на 50% вищою.

Покупцем виступило ТОВ ГК "Укргаз", яке відразу ж зареєструвало право власності на цю нерухомість. Покупець повинен був перерахувати всю вказану в договорі суму за тиждень, однак, станом на сьогоднішній день, банк недоотримав за своє майно ще 16,33 млн грн.

"Оскільки покупець не виконав у повній мірі умови договору, Фонд гарантування оформив іпотеку. За заявою Банку Київська місцева прокуратура зареєструвала кримінальне провадження, а будівлю визнали речовим доказом і наклали на неї арешт, який згодом зняли, а нерухомість вивели з-під іпотеки. У зв’язку з цим розпочалась судова тяганина. Зараз розгляд справи триває у Київському апеляційному суді", - повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Контракт" становить 306,21 млн грн. Вкладникам банку станом на 1 січня 2019 року виплачено 58,3 млн грн.

Як повідомляв УНН, Нацбанк за рік повідомив СБУ про підозрілі операції у 42 банках.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40