Фонд гарантування вкладів розкрив схему махінацій банку "Контракт"

Національний банк України визнав ПАТ "Контракт" неплатоспроможним 06 жовтня 2015 року через скарги клієнтів юридичних осіб щодо непроведення платежів та викривлення фінансової звітності.

Тимчасова адміністрація продовжувалася протягом двох місяців, а з 11 грудня 2015 року в Банку триває ліквідація. Після запровадження у банку тимчасової адміністрації почались махінації, які здійснювались через зняття готівки у банкоматах.

"Було виявлено, що протягом жовтня 2014 – лютого 2015 значна кількість фізичних осіб регулярно здійснювала операції зі зняття готівки через касу банку "Контракт". Юридичні клієнти банку перераховували гроші на картки фізичних осіб. Всі зазначені особи мали спільні ознаки, зокрема, працювали на посадах, що не передбачають отримання високої заробітної плати (вантажники, офіціанти, медичні сестри, кур’єри тощо), та делегували права розпоряджатися своїми рахунками третім особам. Таких фінансових операцій виявлено на суму 163,66 млн грн", - зазначили у прес-службі.

Крім того, за тиждень до запровадження тимчасової адміністрації колишній голова правління підписав договір про продаж головного офісу банку. Згідно з сфальсифікованим звітом про оцінку будівлі сума продажу становила 45,4 млн грн, у той час, як реальна ринкова вартість є майже на 50% вищою.

Покупцем виступило ТОВ ГК "Укргаз", яке відразу ж зареєструвало право власності на цю нерухомість. Покупець повинен був перерахувати всю вказану в договорі суму за тиждень, однак, станом на сьогоднішній день, банк недоотримав за своє майно ще 16,33 млн грн.

"Оскільки покупець не виконав у повній мірі умови договору, Фонд гарантування оформив іпотеку. За заявою Банку Київська місцева прокуратура зареєструвала кримінальне провадження, а будівлю визнали речовим доказом і наклали на неї арешт, який згодом зняли, а нерухомість вивели з-під іпотеки. У зв’язку з цим розпочалась судова тяганина. Зараз розгляд справи триває у Київському апеляційному суді", - повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Контракт" становить 306,21 млн грн. Вкладникам банку станом на 1 січня 2019 року виплачено 58,3 млн грн.

Як повідомляв УНН, Нацбанк за рік повідомив СБУ про підозрілі операції у 42 банках.