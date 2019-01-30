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Фонд гарантирования вкладов раскрыл схему махинаций банка "Контракт"

Фонд гарантирования вкладов раскрыл схему махинаций банка "Контракт"

Киев  •  УНН

 • 9395 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Перед введением временной администрации руководство банка "Контракт" продало имущество банка без фактического поступления средств на счета и реализовало схему махинаций с наличными. Об этом сообщает пресс-служба фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.

Национальный банк Украины признал ПАО "Контракт" неплатежеспособным 6 октября 2015 из-за жалоб клиентов юридических лиц о непроведенных платежей и искажения финансовой отчетности.

Временная администрация продолжалась в течение двух месяцев, а с 11 декабря 2015 года в Банке продолжается ликвидация. После введения в банке временной администрации начались махинации, которые осуществлялись через снятие наличных в банкоматах.

"Было обнаружено, что в течение октября 2014 - февраля 2015 гг. значительное количество физических лиц регулярно осуществляла операции по снятию наличных через кассу банка "Контракт". Юридические клиенты банка перечисляли деньги на карточки физических лиц. Все указанные лица имели общие признаки, в частности, работали на должностях, которые не предусматривают получения высокой заработной платы (грузчики, официанты, медицинские сестры, курьеры и т.п.), и делегировали право распоряжаться счетами третьим лицам. Таких финансовых операций выявлено на сумму 163,66 млн грн", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, за неделю до введения временной администрации бывший председатель правления подписал договор о продаже главного офиса банка. Согласно сфальсифицированным отчетам об оценке здания сумма продажи составила 45,4 млн грн, в то время, как реальная рыночная стоимость почти на 50% выше.

Покупателем выступило ООО ГК "Укргаз", которое сразу же зарегистрировало право собственности на эту недвижимость. Покупатель должен был перечислить всю указанную в договоре сумму за неделю, однако, на сегодняшний день, банк получил за свое имущество еще 16,33 млн грн.

"Поскольку покупатель не выполнил в полной мере условия договора, Фонд гарантирования оформил ипотеку. По заявлению Банка Киевская местная прокуратура зарегистрировала уголовное производство, а здание признали вещественным доказательством и наложили на него арест, который впоследствии сняли, а недвижимость вывели из-под ипотеки. В связи с этим началась судебная тяжба. Сейчас рассмотрение дела продолжается в Киевском апелляционном суде", - сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что общая сумма акцептованных требований кредиторов ПАО "Контракт" составляет 306,21 млн грн. Вкладчикам банка по состоянию на 1 января 2019 выплачено 58,3 млн грн.

Как сообщал УНН, Нацбанк за год сообщил СБУ о подозрительных операциях в 42 банках.

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