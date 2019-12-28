Флот морської охорони України поповнили малі катери
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. До корабельно-катерного складу Морської охорони України зараховано швидкісних "новачків" - спеціалізовані малі катери українського виробництва для підрозділів спеціальних дій на Азовському і Чорному морях. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Нові спеціалізовані малі катери українського виробництва для відділів спеціальних дій Одеського та Маріупольського загонів морської охорони пройшли ходові випробування та поповнили корабельно-катерний склад морських прикордонників", - повідомили у відомстві.
Як зазначається, малі катери мають стаціонарний дизельний двигун, запас пального понад 300 літрів, максимально можуть вмістити 11 бійців, прийняти на борт в загальному 1500 кг, тобто збільшену штурмову групу в повному екіпіруванні та озброєнням. "На ходових випробуваннях "Бріги" продемонстрували швидкість від 32 до 35 вузлів (близько 70 км/год), залежно від завантаження", - додали прикордонники.
"Уже з початком нового навігаційного сезону підрозділи спеціальних дій на Азовському і Чорному морях виходитимуть на службу на нових катерах", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що в 2019 році у війська поставили понад 7 тис. одиниць озброєння і техніки.