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Флешмоб із мильними бульбашками влаштували в Ужгороді

Флешмоб із мильними бульбашками влаштували в Ужгороді

Київ • УНН

 • 16644 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні, 1 квітня, у самому центрі Ужгорода на перехресті пішохідних вул.Корзо та Волошина ужгородці зібралися, аби влаштувати флешмоб “Хочу БулькФест”, передає кореспондент УНН.

“Цей флешмоб прийшов в Ужгород 1 квітня 2010 року. На пропозицію у мережі Facebook відгукнулося кілька десятків містян. Тепер це добра весела традиція”, — розповів УНН ініціатор зустрічі із мильними бульбашками Микола Яцков.

Разом із собою він прихопив й “інвентар” для охочих долучитися до флешмобу серед перехожих.

Учасник флешмобу Ярослав, якому сьогодні виповнилося 6 років, вже вдруге зі своєю родиною бере участь у першоквітневій акції. Він розповів, що запускати мильні бульбашки — це одна з його улюблених забавок.

“Однак вдома у квартирі це не завжди можна робити. А на вулиці можу бавитися із бульбашками досхочу! Це весело, і дітей багато...”, — додав хлопчик.

У підсумку цьогорічний “БулькФест” не лишив байдужим нікого, учасників назбиралося кілька десятків. Не залежно від віку, кожен зміг відчути себе дитиною та перетворити історичний центр Ужгорода та казковий майданчик. А ті, хто вже почав готуватися до Великодня, долучилися до загальноміської толоки та відвідали тематичний ярмарок на площі Театральній.

Нагадаємо, 1 квітня “піжамний” флешмоб відбувся у Хмельницькому.

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