Флешмоб із мильними бульбашками влаштували в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні, 1 квітня, у самому центрі Ужгорода на перехресті пішохідних вул.Корзо та Волошина ужгородці зібралися, аби влаштувати флешмоб “Хочу БулькФест”, передає кореспондент УНН.
“Цей флешмоб прийшов в Ужгород 1 квітня 2010 року. На пропозицію у мережі Facebook відгукнулося кілька десятків містян. Тепер це добра весела традиція”, — розповів УНН ініціатор зустрічі із мильними бульбашками Микола Яцков.
Разом із собою він прихопив й “інвентар” для охочих долучитися до флешмобу серед перехожих.
Учасник флешмобу Ярослав, якому сьогодні виповнилося 6 років, вже вдруге зі своєю родиною бере участь у першоквітневій акції. Він розповів, що запускати мильні бульбашки — це одна з його улюблених забавок.
“Однак вдома у квартирі це не завжди можна робити. А на вулиці можу бавитися із бульбашками досхочу! Це весело, і дітей багато...”, — додав хлопчик.
У підсумку цьогорічний “БулькФест” не лишив байдужим нікого, учасників назбиралося кілька десятків. Не залежно від віку, кожен зміг відчути себе дитиною та перетворити історичний центр Ужгорода та казковий майданчик. А ті, хто вже почав готуватися до Великодня, долучилися до загальноміської толоки та відвідали тематичний ярмарок на площі Театральній.
Нагадаємо, 1 квітня “піжамний” флешмоб відбувся у Хмельницькому.