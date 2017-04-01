Флешмоб с мыльными пузырями устроили в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня, 1 апреля, в самом центре Ужгорода на перекрестке пешеходных ул.Корзо и Волошина ужгородцы собрались, чтобы устроить флешмоб "Хочу БулькФест", передает корреспондент УНН.
"Этот флешмоб пришел в Ужгород 1 апреля 2010. На предложение в сети Facebook откликнулось несколько десятков горожан. Теперь это хорошая веселая традиция ", - рассказал УНН инициатор встречи с мыльными пузырями Николай Яцков.
Вместе с собой он прихватил и "инвентарь" для желающих приобщиться к флешмоба среди прохожих.
Участник флешмоба Ярослав, которому сегодня исполнилось 6 лет, уже во второй раз со своей семьей принимает участие в первоапрельской акции. Он рассказал, что запускать мыльные пузыри - это одна из его любимых игрушек.
"Однако дома в квартире это не всегда можно делать. А на улице могу играть с пузырьками скольок хочу! Это весело, и детей много ... ", - добавил мальчик.
В итоге нынешний "БулькФест" не оставил равнодушным никого, участников собралось несколько десятков. Независимо от возраста, каждый смог почувствовать себя ребенком и превратить исторический центр Ужгорода и сказочный площадку. А те, кто уже начал готовиться к Пасхе, присоединились к общегородской толоки и посетили тематический ярмарка на площади Театральной.
Напомним, 1 апреля "пижамный" флешмоб состоялся в Хмельницком .