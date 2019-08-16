ФК "Маріуполь" завершив виступи в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Нідерландський "АЗ" та український "Маріуполь" провели матч у відповідь третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи на стадіоні "Карс Джин" в Ден Хаг, повідомляє УНН з посиланням на сайт приазовців.
Початок зустрічі був за господарями. Однак, як і тижнем раніше, з гольовими моментами у алкмаарців справа не склалася - організовано і самовіддано діяла оборона маріупольців. До того ж гості намагалися при кожному зручному випадку вибігати в контратаку. Досить активно на лівому фланзі діяв Кірюханцев. Але до ударів справа так і не дійшла.
На 20-й хвилині оборона маріупольців все ж здригнулася. Господарі розтягнули оборону гостей і Стенгс, увірвавшись в штрафну, технічно поклав м'яч у дальній кут - у Худжамова шансів відбити цей удар не було.
Пропустивши, гості спробували переломити хід гри і великими силами перейшли вперед. Продовжував на лівій бровці проявляти активність Кірюханцев, шукав свій шанс Вакула.
Господарі також не відсиджувалися в обороні і на 44-й хвилині Оувеян ударом з лінії штрафного подвоїв перевагу "АЗ".
Після перерви азовці ще більше розкрилися, а швидкі технічні господарі тільки цього й чекали. На 62-й хвилині господарі втретє засмутили Худжамова - Вуйтенс потужно пробив головою після навісу з кутового. А в самому кінці зустрічі Ідрісса зліва гостро прострілив у воротарський і м'яч від ноги Яворського влучив у ворота – 4:0.
Відзначимо, що у раунді плей-офф "АЗ" виступатиме проти бельгійського "Антверпена".