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ФК "Мариуполь" завершил выступления в Лиге Европы

ФК "Мариуполь" завершил выступления в Лиге Европы

Киев  •  УНН

 • 10081 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Нидерландский "АЗ" и украинский "Мариуполь" провели матч третьего квалификационного этапа Лиги Европы на стадионе "Карс Джин" в Ден Хааг, сообщает УНН со ссылкой на сайт приазовцев.

Начало встречи было за хозяевами. Однако, как и неделей ранее, с голевыми моментами в алкмаарцев дело не сложилась - организовано и самоотверженно действовала оборона мариупольцев. К тому же гости пытались при каждом удобном случае выбегать в контратаку. Достаточно активно на левом фланге действовал Кирюханцева. Но до ударов дело так и не дошло.

На 20-й минуте оборона мариупольцев все же вздрогнула. Хозяева растянули оборону гостей и Стенгс, ворвавшись в штрафную, технически положил мяч в дальний угол - у Худжамова шансов отбить этот удар не было.

Пропустив, гости попытались переломить ход игры и большими силами перешли вперед. Продолжал на левой бровке проявлять активность Кирюханцева, искал свой шанс Вакула.

Хозяева также не отсиживались в обороне и на 44-й минуте Оувеян ударом с линии штрафной удвоил преимущество "АЗ".

После перерыва азовцы еще больше раскрылись, а быстрые техничные хозяева только этого и ждали. На 62-й минуте хозяева в третий раз огорчили Худжамова - Вуйтенс мощно пробил головой после навеса с углового. А в самом конце встречи Идрисса слева остро прострелил во вратарскую и мяч от ноги Яворского попал в ворота - 4:0.

Отметим, что в раунде плей-офф "АЗ" будет выступать против бельгийского "Антверпена".

Украинские Национальные Новости

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