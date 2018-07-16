ФК "Львів" підсилився черговим бразильським легіонером

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Новобранцями ФК “Львів” стали бразильський півзахисник Аугусто та український захисник Олександр Голіков. Про це повідомляє сайт клубу, передає УНН.

Угода клубу з бразильцем діятиме до 2022 року, термін контракту з українцем складає два роки.

Аугусто виступатиме за львівську команду під 19-м номером, а Голіков — під 91-м.

Попередніми клубами Аугусто були “Прімейра Каміса”, “Ріу Негру”, “Кампу Моуран”, “Атлетіку Можі”, “Леменсе”, “Гуаратінгета”, “Ітапіренсе” та “Умайта”.

Варто відзначити, що в активі Голікова 5 матчів за юнацькі збірні команди України серед гравців віком до 18 та 19 років.

Нагадаємо, що раніше “Львів” вже заключив контракти ще з двома гравцями з Бразилії.

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