ФК "Львів" підсилився черговим бразильським легіонером
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Новобранцями ФК “Львів” стали бразильський півзахисник Аугусто та український захисник Олександр Голіков. Про це повідомляє сайт клубу, передає УНН.
Угода клубу з бразильцем діятиме до 2022 року, термін контракту з українцем складає два роки.
Аугусто виступатиме за львівську команду під 19-м номером, а Голіков — під 91-м.
Попередніми клубами Аугусто були “Прімейра Каміса”, “Ріу Негру”, “Кампу Моуран”, “Атлетіку Можі”, “Леменсе”, “Гуаратінгета”, “Ітапіренсе” та “Умайта”.
Варто відзначити, що в активі Голікова 5 матчів за юнацькі збірні команди України серед гравців віком до 18 та 19 років.
Нагадаємо, що раніше “Львів” вже заключив контракти ще з двома гравцями з Бразилії.