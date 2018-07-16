ФК "Львов" усилился очередным бразильским легионером
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Новобранцами ФК “Львов” стали бразильский полузащитник Аугусто и украинский защитник Александр Голиков. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.
Соглашение клуба с бразильцем будет действовать до 2022 года, срок контракта с украинцем составляет два года.
Аугусто выступать за львовскую команду под 19-м номером, а Голиков — под 91-м.
Предварительным клубами Аугусто были “Примейра Камиса”, “Риу Негру”, “Кампу Моуран”, “Атлетику Можи”, “Леменсе”, “Гуаратингета”, “Итапиренсе” и “Умайта”.
Стоит отметить, что в активе Голикова 5 матчей за юношеские сборные команды Украины среди игроков до 18 и 19 лет.
Напомним, что ранее “Львов” уже заключил контракты еще с двумя игроками из Бразилии.