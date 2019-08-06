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ФК “Карпати” орендував бразильського нападника

ФК “Карпати” орендував бразильського нападника

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Львівські “Карпати” продовжили формування складу та підсилилися 20-річним нападником Жоао Діого. Про це сказано на клубному сайті “левів”, передає УНН.

“Зелено-білі” орендували футболіста у бразильського “Фігейренсе”. Гравець виступатиме у Львові під 99 номером.

Гравець 1999 року народження розпочинав займатися футболом в академії “Крузейро”, згодом грав у юнацькій команді. Влітку 2018-го перебрався в інший бразильський клуб — “Фігейренсе”, де виступав до останнього часу. 

Примітно, що львівська команда програла два стартові матчі в УПЛ. У наступній грі їх суперником стане “Маріуполь”.

Як повідомляв УНН, наприкінці липня “Карпати” поповнилися двома легіонерами.

Українські Національні Новини

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