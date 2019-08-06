ФК “Карпаты” арендовал бразильского нападающего
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Львовские “Карпаты” продолжили формирование состава и усилились 20-летним нападающим Жоао Диого. Об этом сказано в клубном сайте “львов”, передает УНН.
“Зелено-белые” арендовали футболиста у бразильского “Фигейренсе”. Игрок будет выступать во Львове под 99 номером.
Игрок 1999 года рождения начинал заниматься футболом в академии “Крузейро”, впоследствии играл в юношеской команде. Летом 2018-го перебрался в другой бразильский клуб — “Фигейренсе”, где выступал до недавнего времени.
Примечательно, что львовская команда проиграла два стартовых матча в УПЛ. В следующей игре их соперником станет “Мариуполь”.
Как сообщал УНН, в конце июля “Карпаты” пополнились двумя легионерами.