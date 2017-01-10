ФК "Атлетіко Насьональ" став володарем нагороди Fair Play від ФІФА

Клуб був удостоєний нагороди за те, що виступив з пропозицією віддати титул переможця Копа Судамерикана-2016 (Південноамериканського кубку) бразильській команді "Шапекоенсе" без проведення очного поєдинку. Така позиція колумбійців була пов'язана із авіакатастрофою в яку потрапив літак "Шапекоенсе", що забрала життя майже усіх футболістів бразильського клубу.

В результаті КОНМЕБОЛ прийняв позицію "Атлетіко Насьональ" і оголосив бразильський клуб чемпіоном турніру.

Нагадаємо, що в рамках урочистого заходу ФІФА нагороджувалися кращі гравці (жіночий та чоловічий футбол) 2016 року, команда року, тренер року, а також був визначений кращий гол.

Як повідомляв УНН, ФІФА визначило найкращу команду.