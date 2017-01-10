ФК "Атлетіко Насьональ" став володарем нагороди Fair Play від ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Колумбійський "Атлетіко Насьональ" отримав нагороду Fair Play (чесна гра) від ФІФА на церемонії в Цюріху, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Клуб був удостоєний нагороди за те, що виступив з пропозицією віддати титул переможця Копа Судамерикана-2016 (Південноамериканського кубку) бразильській команді "Шапекоенсе" без проведення очного поєдинку. Така позиція колумбійців була пов'язана із авіакатастрофою в яку потрапив літак "Шапекоенсе", що забрала життя майже усіх футболістів бразильського клубу.
В результаті КОНМЕБОЛ прийняв позицію "Атлетіко Насьональ" і оголосив бразильський клуб чемпіоном турніру.
Нагадаємо, що в рамках урочистого заходу ФІФА нагороджувалися кращі гравці (жіночий та чоловічий футбол) 2016 року, команда року, тренер року, а також був визначений кращий гол.
Як повідомляв УНН, ФІФА визначило найкращу команду.