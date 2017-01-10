ФК "Атлетико Насьональ" стал обладателем награды Fair Play от ФИФА

Клуб был удостоен награды за то, что выступил с предложением отдать титул победителя Копа Судамерикана-2016 (Южноамериканского кубка) бразильской команде "Шапекоенсе" без проведения очного поединка. Такая позиция колумбийцев была связана с авиакатастрофой в которую попал самолет "Шапекоенсе", унесшей жизни почти всех футболистов бразильского клуба.

В результате КОНМЕБОЛ принял позицию "Атлетико Насьональ" и объявил бразильский клуб чемпионом турнира.

Напомним, что в рамках торжественного мероприятия ФИФА награждались лучшие игроки (женский и мужской футбол) 2016 года, команда года, тренер года, а также был определен лучший гол.

Как сообщал УНН, ФИФА определила лучшую команду.