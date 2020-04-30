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Актуальне
Fitch погіршило прогнози для восьми українських банків

Fitch погіршило прогнози для восьми українських банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міжнародне агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітенту на рівні "B" для Ощадбанку, Укрексімбанку, ПриватБанку, Укргазбанку, Креді Агріколь, Банку Прокредитування, Правекс-Банку, а також ПУМБу, однак погіршивши прогнози їх рейтингів. Про це йдеться у звіті, опублікованому на на сайті агентства, інформує УНН.

"У Fitch переглянули рейтинг перспектив для семи українських банків від "позитивного" до "стабільного" і підтвердили їх довгострокові рейтинги за замовчуванням для емітентів (IDR)", - йдеться у повідомленні.

Серед переліку постраждалих банків: Ощадбанк, Укрексімбанк, ПриватБанк, Укргазбанк (УГБ), Креді Агріколь, Банк Прокредитування, Правекс-Банк.

Зазначається, що Fitch також переглянуло прогнози щодо довгострокового рейтингу для ПУМБу від "стабільного" до "негативного", а довгостроковий рейтинг дефолту емітенту банків підтверджений на рівні "B".

Як повідомлялося раніше в УНН, у березня Fitch підтвердило кредитний рейтинг України на рівні "B".

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