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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 21293 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70106 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126596 просмотра

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4 марта, 14:27 • 127647 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103054 просмотра

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Fitch ухудшило прогнозы для восьми украинских банков

Fitch ухудшило прогнозы для восьми украинских банков

Киев  •  УНН

 • 16829 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B" для Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Креди Агриколь, Банка Прокредитирования, Правэкс-Банка, а также ПУМБа, однако ухудшив прогнозы их рейтингов. Об этом говорится в отчете, опубликованном на на сайте агентства, передает УНН.

"В Fitch пересмотрели рейтинг перспектив для семи украинских банков от "позитивного" до "стабильного" и подтвердили их долгосрочные рейтинги по умолчанию для эмитентов (IDR)", - говорится в сообщении.

Среди перечня пострадавших банков: Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Креди Агриколь, Банк Прокредитирования, Правэкс-Банк.

Отмечается, что Fitch также пересмотрело прогнозы по долгосрочному рейтингу для ПУМБа от "стабильного" до "негативного", а долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банков подтвержден на уровне "B".

Как сообщалось ранее в УНН, в марте Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "B".

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