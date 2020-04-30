Fitch ухудшило прогнозы для восьми украинских банков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B" для Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Креди Агриколь, Банка Прокредитирования, Правэкс-Банка, а также ПУМБа, однако ухудшив прогнозы их рейтингов. Об этом говорится в отчете, опубликованном на на сайте агентства, передает УНН.
"В Fitch пересмотрели рейтинг перспектив для семи украинских банков от "позитивного" до "стабильного" и подтвердили их долгосрочные рейтинги по умолчанию для эмитентов (IDR)", - говорится в сообщении.
Среди перечня пострадавших банков: Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Креди Агриколь, Банк Прокредитирования, Правэкс-Банк.
Отмечается, что Fitch также пересмотрело прогнозы по долгосрочному рейтингу для ПУМБа от "стабильного" до "негативного", а долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банков подтвержден на уровне "B".
Как сообщалось ранее в УНН, в марте Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "B".