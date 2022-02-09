Фінський депутат подав у відставку після слів, що Україна не вступить до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Голова комітету із закордонних справ парламенту Фінляндії Міка Ніікко подав у відставку після повідомлення у Twitter про те, що Україна не стане членом НАТО, пише УНН із посиланням на Yle.
Деталі
Ніікко повідомив про майбутню відставку у вівторок увечері. Він сказав, що піде з посади голови комітету із закордонних справ на засіданні комітету 9 лютого.
Повідомляється, що депутат оголосив про свою відставку з посади голови комітету із закордонних справ у зв’язку з опублікованим напередодні коментарем про Україну.
Так, 8 лютого Ніікко написав у Twitter, що "президент Франції має прямо сказати, що Україна не вступить до НАТО", пише видання. Коментар швидко викликав негативну реакцію, оскільки суперечить зовнішній політиці Фінляндії. Пізніше він вибачився за свої слова.
Ніікко заявив Yle, що підтримає суверенітет України.
“Я дуже недбало сформулював це повідомлення у Twitter. Коментувати, чи Україна може подати заявку на членство в НАТО, не збирався. Україна має повне право ухвалювати власні рішення”, — сказав депутат.
Що було раніше
Напередодні Президент Франції Еммануель Макрон на брифінгу у Києві заявив, що ніколи не використав формулювання “фінляндизація” України.
“Фінляндизація” означала б, що Україна ніколи не стане членом НАТО, а Росія зможе значно впливати на її політичний вибір.