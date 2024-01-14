Фінська АЕС "Ловіїса" більше не залежить від російського палива

Реактори фінської атомної електространції "Ловііса", якою володіє енергетична компанія Fortum, більше не залежать від поставок російського ядерного палива. Про це сказав міністр з питань довкілля та клімату Кай Мюккянен, передає УНН.

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За словами міністра, АЕС "Ловііса" змінює російське паливо на виготовлене на Заході. Однак, створені запаси російського палива спершу будуть використані.

На реактори в "Ловііса" завозилося переважно російське паливо, як і на багато інших атомних електростанцій у Європі та США. Тепер ситуація змінюється на користь західних виробників. Зараз можна з упевненістю говорити, що ми домоглися того, що АЕС "Ловііса" більше не залежить від нових російських поставок - сказав міністр.

До реакторів українських АЕС вперше завантажили паливо, виготовлене Westinghouse спільно з вітчизняними фахівцями – міністр