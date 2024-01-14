Финская АЭС "Ловииса" больше не зависит от российского топлива

Реакторы финской атомной электространции "Ловииса", которой владеет энергетическая компания Fortum, больше не зависят от поставок российского ядерного топлива. Об этом сказал министр по вопросам окружающей среды и климата Кай Мюккянен, передает УНН.

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По словам министра, АЭС "Ловииса" меняет российское топливо на изготовленное на Западе. Однако, созданные запасы российского топлива сначала будут использованы.

На реакторы в "Ловииса" завозилось преимущественно российское топливо, как и на многие другие атомные электростанции в Европе и США. Теперь ситуация меняется в пользу западных производителей. Сейчас можно с уверенностью говорить, что мы добились того, что АЭС "Ловииса" больше не зависит от новых российских поставок - сказал министр.

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