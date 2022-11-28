Фінляндія готова прийняти взимку ще понад 10 тисяч українців

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За його словами, у разі потреби можна також швидко організувати додаткові місця. Очікується, що кількість людей, які залишають Україну, зросте взимку, оскільки росія постійно завдає авіаударів енергосистемою країни.

Восени міграційна служба провела тендер на відкриття нових центрів розміщення біженців. Однак заздалегідь оцінити кількість людей, які прибудуть до Фінляндії, неможливо.

Наразі фінський чиновник знаходиться на Мальті, де країни Євросоюзу обговорюють ситуацію з новими біженцями.

Доповнення

Українцям, які відповідали вимогам, було надано право отримати гуманітарний пароль, щоб вони жили, а потім працювали в США протягом двох років, якщо вони мали спонсора. Цифри програми під назвою «Єдність для України» приголомшують: 171 000 заявок, 121 000 дозволів та приблизно 85 000 осіб, які прибули з квітня, заявив представник Служби громадянства та імміграції США.