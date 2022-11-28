Финляндия готова принять зимой еще более 10 тысяч украинцев

Детали



По его словам, в случае необходимости можно также быстро организовать дополнительные места. Ожидается, что количество людей, покидающих Украину, вырастет зимой, поскольку россия постоянно наносит авиаудары энергосистеме страны.

Осенью миграционная служба провела тендер на открытие новых центров размещения беженцев. Однако заранее оценить количество прибывших в Финляндию людей невозможно.

В настоящее время финский чиновник находится на Мальте, где страны Евросоюза обсуждают ситуацию с новыми беженцами.

Дополнение

Украинцам, которые отвечали требованиям, было предоставлено право получить гуманитарный пароль, чтобы они жили, а затем работали в США в течение двух лет, если у них был спонсор. Цифры программы под названием «Единство для Украины» ошеломляют: 171 000 заявок, 121 000 разрешений и около 85 000 человек, прибывших с апреля, заявил представитель Службы гражданства и иммиграции США.