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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Фінішна пряма: завтра суд має оголосити вирок у справі про вбивство правозахисниці Ноздровської

Фінішна пряма: завтра суд має оголосити вирок у справі про вбивство правозахисниці Ноздровської

Київ • УНН

 • 134319 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва завтра має оголосити вирок у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської, яку у 2018 році знайшли мертвою на Київщині. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

29 липня відбувся фінальний етап судового розгляду - дебати. Після цього судді відправилися до нарадчої кімнати.

Нагадаємо

Прокурори вимагають для підсудного Юрія Россошанського покарання у вигляді довічного ув’язнення. Водночас сам Россошанський заперечує свою причетність до вбивства, а його адвокати наполягають на визнанні його невинуватим. Під час дебатів Россошанський заявив, що його змусили взяти на себе провину. 

Зазначимо, що рідні Ноздровської не вірять, що підсудний міг вчинити вбивство одноосібно. Вони заявляють, що до злочину причетний народний депутат Антон Яценко, на якого раніше працювала Ноздровська. Під час Революції Гідності між ними стався конфлікт, і правозахисниця почала працювати з депутаткою Тетяною Чорновол. Вони, зокрема, намагалися притягнути Яценка до відповідальності за корупцію.

Окрім того, донька Ноздровської на суді зазначила, що ноутбук матері був почищений від компромату на інших осіб. 

Сам Яценко фігурантом справи не є і заперечує свою причетність до злочину.

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