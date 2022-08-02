Фінішна пряма: завтра суд має оголосити вирок у справі про вбивство правозахисниці Ноздровської

Деталі

29 липня відбувся фінальний етап судового розгляду - дебати. Після цього судді відправилися до нарадчої кімнати.

Нагадаємо

Прокурори вимагають для підсудного Юрія Россошанського покарання у вигляді довічного ув’язнення. Водночас сам Россошанський заперечує свою причетність до вбивства, а його адвокати наполягають на визнанні його невинуватим. Під час дебатів Россошанський заявив, що його змусили взяти на себе провину.

Зазначимо, що рідні Ноздровської не вірять, що підсудний міг вчинити вбивство одноосібно. Вони заявляють, що до злочину причетний народний депутат Антон Яценко, на якого раніше працювала Ноздровська. Під час Революції Гідності між ними стався конфлікт, і правозахисниця почала працювати з депутаткою Тетяною Чорновол. Вони, зокрема, намагалися притягнути Яценка до відповідальності за корупцію.

Окрім того, донька Ноздровської на суді зазначила, що ноутбук матері був почищений від компромату на інших осіб.

Сам Яценко фігурантом справи не є і заперечує свою причетність до злочину.