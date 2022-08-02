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14 марта, 19:57 • 92662 просмотра

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14 марта, 19:56 • 111767 просмотра

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14 марта, 16:00 • 104985 просмотра

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14 марта, 14:57 • 136213 просмотра

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112425 просмотра

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136757 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Финишная прямая: завтра суд должен вынести приговор по делу об убийстве правозащитницы Ноздровской

Финишная прямая: завтра суд должен вынести приговор по делу об убийстве правозащитницы Ноздровской

Киев • УНН

 • 134314 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева завтра должен объявить приговор по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, которую в 2018 году нашли мертвой в Киевской области. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

29 июля состоялся финальный этап судебного разбирательства – дебаты. После этого судьи отправились в совещательную комнату.

Напомним

Прокуроры требуют для подсудимого Юрия Россошанского наказания в виде пожизненного заключения. В то же время сам Россошанский отрицает свою причастность к убийству, а его адвокаты настаивают на признании его невиновным. Во время дебатов Россошанский заявил, что его заставили взять на себя вину. 

Отметим, что родные Ноздровской не верят, что подсудимый мог совершить убийство единолично. Они заявляют, что к преступлению причастен народный депутат Антон Яценко, на которого раньше работала Ноздровская. Во время Революции Достоинства между ними произошел конфликт, и правозащитница начала работать с депутатом Татьяной Черновол. Они, в частности, пытались привлечь Яценко к ответственности за коррупцию.

Кроме того, дочь Ноздровской на суде отметила, что ноутбук матери был очищен от компромата на других лиц. 

Сам Яценко фигурантом дела не является и отрицает свою причастность к преступлению.

Украинские Национальные Новости

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