Финишная прямая: завтра суд должен вынести приговор по делу об убийстве правозащитницы Ноздровской

Детали

29 июля состоялся финальный этап судебного разбирательства – дебаты. После этого судьи отправились в совещательную комнату.

Напомним

Прокуроры требуют для подсудимого Юрия Россошанского наказания в виде пожизненного заключения. В то же время сам Россошанский отрицает свою причастность к убийству, а его адвокаты настаивают на признании его невиновным. Во время дебатов Россошанский заявил, что его заставили взять на себя вину.

Отметим, что родные Ноздровской не верят, что подсудимый мог совершить убийство единолично. Они заявляют, что к преступлению причастен народный депутат Антон Яценко, на которого раньше работала Ноздровская. Во время Революции Достоинства между ними произошел конфликт, и правозащитница начала работать с депутатом Татьяной Черновол. Они, в частности, пытались привлечь Яценко к ответственности за коррупцию.

Кроме того, дочь Ноздровской на суде отметила, что ноутбук матери был очищен от компромата на других лиц.

Сам Яценко фигурантом дела не является и отрицает свою причастность к преступлению.