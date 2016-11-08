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Фінансові плани діяльності “Укргазвидобування” затверджені із запізненням — В.Кістіон

Фінансові плани діяльності “Укргазвидобування” затверджені із запізненням — В.Кістіон

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Найближчим часом уряд розгляне Концепцію розвитку газовидобувної галузі. Напередодні її прийняття пророблена значна робота щодо забезпечення економіки видобування українського газу. Про це під час комітетських слухань "20 млрд куб.м природного газу власного видобутку в 2020 році — як це зробити ПАТ Укргазвидобування?“ повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, передає УНН.

“Уряд на початку своєї каденції прийняв не просте, але необхідне рішення, затвердивши єдину ціну. Це, на наше глибоке переконання, один із чинників і можливостей, який дасть і державним, і іншим компаніям підвищити обсяги видобування українського газу.

Також хочу сказати, що вже практично на фініші інший нормативний документ, такий як затвердження фінансових планів нашої державної компанії „Укргазвидобування“. Може, й запізно ми говоримо про затвердження фінансових планів, але цей документ дасть можливість даній компаній розпочати роботи по розвідці, бурінню, відповідно, збільшення видобування обсягів видобування природного газу”, — сказав він.

За словами В.Кістіона, уряд також спростив процедуру отримання спеціальних дозволів для розробки нових родовищ та продовження дозволів на діючі родовища.

“Хотів би сказати, що в рамках останнього засідання уряду ми деякі речі вже прийняли і внесли відповідні зміни до постанови №615, яка дещо мінімізує потреби газовидобувних компаній в плані отримання, продовження (спецдозволів), особливо коли це відбувається у процесі реорганізацій компаній. Тобто діючі дозволи будуть залишатись в рамках тих компаній, які реорганізувалися”, — пояснив він.

За словами чиновника, ще є необхідність у забезпеченні ефективності роботи самого органу, який видає відповідні спецдозволи — тобто Державної служби геології та надр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, оптимістичний варіант реформування “Укргазвидобування” передбачає приватизацію компанії.

Також нагадаємо, ГПУ розслідує два провадження щодо службових осіб ПАТ “Укргазвидобування”.

Українські Національні Новини

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