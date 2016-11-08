Финансовые планы деятельности "Укргаздобычи" утверждены с опозданием - В.Кистион

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Киев • УНН

 • 6060 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В ближайшее время правительство рассмотрит Концепцию развития газодобывающей отрасли. Накануне ее принятия проделана значительная работа по обеспечению экономики добычи украинского газа. Об этом во время слушаний в комитете "20 млрд куб.м природного газа собственной добычи в 2020 году - как это сделать ПАО Укргаздобычи?" Сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, передает УНН.

"Правительство в начале своей каденции приняло не простое, но необходимое решение, утвердив единую цену. Это, по нашему глубокому убеждению, один из факторов и возможностей, который даст и государственным, и другим компаниям повысить объемы добычи украинского газа.

Также хочу сказать, что уже практически на финише другой нормативный документ, такой как утверждение финансовых планов нашей государственной компании "Укргаздобыча". Может, и поздно мы говорим об утверждении финансовых планов, но этот документ даст возможность данной компании начать работы по разведке, бурению, соответственно, увеличение добычи объемов добычи природного газа ", - сказал он.

По словам В.Кистиона, правительство также упростил процедуру получения специальных разрешений для разработки новых месторождений и продолжение разрешений на действующие месторождения.

"Хотел бы сказать, что в рамках последнего заседания правительства мы некоторые вещи уже приняли и внесли соответствующие изменения в постановление №615, которое несколько минимизирует потребности газодобывающих компаний в плане получения, продления (спецразрешений), особенно когда это происходит в процессе реорганизаций компаний. То есть действующие разрешения будут оставаться в рамках тех компаний, которые реорганизовались ", - пояснил он.

По словам чиновника, еще есть необходимость в обеспечении эффективности работы самого органа, который выдает соответствующие спецразрешения - то есть Государственной службы геологии и недр.

Напомним, как сообщал УНН, оптимистичный вариант реформирования "Укргаздобыча" предусматривает приватизацию компании.

Также напомним, ГПУ расследует два производства в отношении должностных лиц ПАО "Укргаздобыча".

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