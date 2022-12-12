Фільм вбитого рашистами у Маріуполі режисера став найкращою європейською документалістикою року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Фільм про Маріуполь виборов нагороду як найкраща європейська документальна стрічка 2022 року, повідомили у Маріупольській міськраді, пише УНН.
Цитата
"Кінокартина литовського режисера Мантаса Кведаравічюса "Маріуполіс 2" отримала премію Європейської кіноакадемії у номінації "Найкращий документальний фільм" 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У фільмі, як вказано, зображено життя мирних жителів під час російської облоги міста.
"(Фільм) з величезною силою та чутливістю зображує життя, що триває серед бомбардувань, і розкриває образи, в яких поєднані трагедія й надія", — повідомила Європейська кіноакадемія у Twitter.
Доповнення
Продовження кінострічки "Маріуполіс" Мантас Кведаравічюс почав робити після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. "Коли литовець працював у Маріуполі, росіяни його вбили. Роботу над стрічкою продовжили близькі та колеги режисера", - повідомили у Маріупольській міськраді.