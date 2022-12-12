Фильм убитого решистами в Мариуполе режиссера стал лучшей европейской документалистикой года
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Фильм о Мариуполе завоевал награду как лучшая европейская документальная лента 2022 года, сообщили в Мариупольском горсовете, пишет УНН.
Цитата
"Кинокартина литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса "Мариуполис 2" получила премию Европейской киноакадемии в номинации "Лучший документальный фильм" 2022 года", - говорится в сообщении.
Детали
В фильме, как указано, изображена жизнь мирных жителей во время российской осады города.
"(Фильм) с огромной силой и чувствительностью изображает жизнь, продолжающуюся среди бомбардировок, и раскрывает образы, в которых соединены трагедия и надежда", — сообщила Европейская киноакадемия в Twitter.
Дополнение
Продолжение киноленты "Мариуполис" Мантас Кведаравичюс начал делать после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. "Когда литовец работал в Мариуполе, россияне его убили. Работу над лентой продолжили близкие и коллеги режиссера", - сообщили в Мариупольском горсовете.