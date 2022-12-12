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Фильм убитого решистами в Мариуполе режиссера стал лучшей европейской документалистикой года

Киев • УНН

 • 1225583 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Фильм о Мариуполе завоевал награду как лучшая европейская документальная лента 2022 года, сообщили в Мариупольском горсовете, пишет УНН.

Цитата

"Кинокартина литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса "Мариуполис 2" получила премию Европейской киноакадемии в номинации "Лучший документальный фильм" 2022 года", - говорится в сообщении.

Детали

В фильме, как указано, изображена жизнь мирных жителей во время российской осады города.

"(Фильм) с огромной силой и чувствительностью изображает жизнь, продолжающуюся среди бомбардировок, и раскрывает образы, в которых соединены трагедия и надежда", — сообщила Европейская киноакадемия в Twitter.

Дополнение

Продолжение киноленты "Мариуполис" Мантас Кведаравичюс начал делать после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. "Когда литовец работал в Мариуполе, россияне его убили. Работу над лентой продолжили близкие и коллеги режиссера", - сообщили в Мариупольском горсовете.

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