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Філіппіни виходять з Міжнародного кримінального суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Філіппіни готові офіційно вийти з Міжнародного кримінального суду в неділю, хоча організація пообіцяла продовжити розслідування можливих злочинів у війні уряду проти наркотиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Філіппіни виходять з Міжнародного кримінального суду

Міжнародний кримінальний суд - єдиний в світі постійний трибунал з військових злочинів.

Філіппіни вирішили вийти з МКС після серії виправдувальних вироків по жертвах війни проти наркокартелів в країні.

Нагадаємо, внаслідок "війни з наркотиками", яку зі своїм приходом на посаду 30 червня 2016 року розпочав президент Родріго Дуерте, загинуло 7028 чоловік в середньому це 30 убитих щодня.

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