Філіппіни виходять з Міжнародного кримінального суду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Філіппіни готові офіційно вийти з Міжнародного кримінального суду в неділю, хоча організація пообіцяла продовжити розслідування можливих злочинів у війні уряду проти наркотиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Міжнародний кримінальний суд - єдиний в світі постійний трибунал з військових злочинів.
Філіппіни вирішили вийти з МКС після серії виправдувальних вироків по жертвах війни проти наркокартелів в країні.
Нагадаємо, внаслідок "війни з наркотиками", яку зі своїм приходом на посаду 30 червня 2016 року розпочав президент Родріго Дуерте, загинуло 7028 чоловік в середньому це 30 убитих щодня.