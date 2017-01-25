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Більше 7 тис. філіппінців загинуло через "війну з наркотиками" з червня 2016 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Внаслідок “війни з наркотиками”, яку зі своїм приходом на посаду 30 червня 2016 року започаткував президент Родріго Дуерте, загинуло 7028 людей, в середньому це 30 вбитих щодня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Human Rights Watch.

Ця кількість включає у себе 2503 підозрюваних споживачів чи розповсюджувачів наркотиків, убитих поліцією, та 3603 убитих “невідомими озброєними людьми”. Поліція виправдовує ці вбивства, заявляючи, що жертви “чинили опір при затримання і стріляли в поліцейських”, проте співробітники не надають додаткових свідчень про те, що вони діяли в порядку самооборони. Є твердження про те, що “невідомими озброєними людьми” є “ескадрони смерті” у складі правоохоронців, переодягнених у цивільний одяг. Такі підозри посилює нещодавній випадок, коли співробітники поліції викрали і задушили південнокорейського бізнесмена, попередньо увірвавшись у його будинок і помилково обвинувативши його у незаконній діяльністю з наркотиками.

Як зазначається, Р.Дуерте і продуертські урядовці придушують змістовну критики з боку інших законодавців. Його команда інтернет-тролів систематично утискає, залякує і погрожує людям, які ставлять під сумнів логіку війни або законність.

Також повідомляється, що у той же час деякі іноземні уряди, які перебувають у тісних зв’язками з Філіппінами, такі як Японія, закривають очі на кровопролиття. Під час свого візиту в середині січня на Філіппіни, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив п’ятирічний пакет японського уряду Overseas Development Assistance на “сприяння економіці і розвитку інфраструктури”. Але, обіцяючи фінансову підтримку для проектів реабілітації наркоманів на Філіппінах , він не жодного разу не згадав про жорстокі впливи кампанії по боротьбі з наркотиками Р.Дуерте про людей, що вживають наркотики і їх сімей.

Як передавав УНН, Р.Дутерте припустив введення на Філіппінах воєнного стану.

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