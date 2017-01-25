Более 7 тыс. филиппинцев погибли из-за "войны с наркотиками" с июня 2016 года

Это количество включает в себя 2503 подозреваемых потребителей или распространителей наркотиков, убитых полицией, и 3603 убитых "неизвестными вооруженными людьми". Полиция оправдывает эти убийства, заявляя, что жертвы "оказали сопротивление при задержании и стреляли в полицейских", однако сотрудники не предоставляют дополнительных сведений о том, что они действовали в порядке самообороны. Есть утверждение о том, что "неизвестными вооруженными людьми" являются "эскадроны смерти" в составе милиции, переодетые в гражданскую одежду. Такие подозрения усиливает недавний случай, когда сотрудники полиции похитили и задушили южнокорейского бизнесмена, предварительно ворвавшись в его дом и ошибочно обвинив его в незаконной деятельностью с наркотиками.

Как отмечается, Р.Дуэрте и продуэртския правительства подавляют содержательную критику со стороны других законодателей. Его команда интернет-троллей систематически ущемляет, запугивает и угрожает людям, которые ставят под сомнение логику войны или законность.

Также сообщается, что в то же время некоторые иностранные правительства, которые находятся в тесной связи с Филиппинами, такие как Япония, закрывают глаза на кровопролитие. Во время своего визита в середине января на Филиппины, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил пятилетний пакет японского правительства Overseas Development Assistance на "содействие экономике и развития инфраструктуры". Но, обещая финансовую поддержку для проектов реабилитации наркоманов на Филиппинах, он не ни разу не вспомнил о жестоких влияниях кампании по борьбе с наркотиками Р.Дуэрте о людях, употребляющих наркотики и их семей.

Как сообщал УНН, Р.Дуэртепредположил введение на Филиппинах военного положения.