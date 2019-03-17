Филиппины выходят из Международного уголовного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Филиппины готовы официально выйти из Международного уголовного суда в воскресенье, хотя организация пообещала продолжить расследование возможных преступлений в войне правительства против наркотиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Международный уголовный суд - единственный в мире постоянный трибунал по военным преступлениям.
Филиппины решили выйти из МКС после серии оправдательных приговоров по жертвам войны против наркокартелей в стране.
Напомним, в результате "войны с наркотиками" , которую со своим приходом на должность 30 июня 2016 года начал президент Родриго Дуэрте, погибло 7028 человек в среднем это 30 убитых ежедневно.