Филиппины выходят из Международного уголовного суда

Международный уголовный суд - единственный в мире постоянный трибунал по военным преступлениям.

Филиппины решили выйти из МКС после серии оправдательных приговоров по жертвам войны против наркокартелей в стране.

Напомним, в результате "войны с наркотиками" , которую со своим приходом на должность 30 июня 2016 года начал президент Родриго Дуэрте, погибло 7028 человек в среднем это 30 убитых ежедневно.